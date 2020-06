Seydina Fall Boughazelli sorti de prison, mais pas encore au bout du tunnel: son complice Oumar Samb l’enfonce encore un peu plus… Oumar Samb qui avait aidé les gendarmes à lui mettre la main dessus, entendu sur le fond, a encore enfoncé l’ex député Seydina Fall alias Boughazelli, récemment sorti de prison.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 11:08 | | 3 commentaire(s)|

Toujours dans cette affaire de trafic de faux billets de banque portant sur plusieurs milliards, il n’a nullement varié dans ses déclarations.



Face au juge, Il a assuré que Boughazelli, son pourvoyeur de billets noirs, avait à chaque fois des coupures dans sa voiture. Et l’homme d'avancer toujours de son statut de député, à chaque fois qu’il lui conseillait d’être plus discret.



Comme quoi, Seydina Fall Boughazelli, récemment sorti de prison pour « raisons de santé », n’est pas encore au bout du tunnel…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos