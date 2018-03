Seydina Fall : « les délires sataniques d’Idrissa Seck n’éclabousseront jamais le Président »

Apres des mois d’absence, ‘’le lion de Guediawaye’’, Seydina Fall Boughazelli a repris ses activités politiques par une entrée fracassante. Gonflé à bloc par la foule nombreuse, essentiellement composée de ressortissants de Matam au meeting qu’il présidait à Cambérène 2 au nom du 1er questeur de l’Assemblée nationale, il s’est donné le devoir de riposte au président de Rewmi.



« Idrissa Seck est un imposteur de mauvaise foi. Comment peut-il vouloir semer la discorde et la haine entre Macky Sall et Wade, alors que les Sénégalais ne sont pas encore remis de l’indignation née des qualificatifs de "spermatozoïde" et de "futur" cadavre qu’il avait collés à l’ex-président du Sénégal. Ses délires sataniques seront encore plus virulents, mais ils n’atteindront jamais le Président, qui lui répond par le mépris et des réalisations qui vont suivre pour plusieurs générations de Sénégalais », a-t-il soutenu.











L’Observateur