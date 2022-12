Seydina IssaThiaw Laye, Guide religieux: « Le Président Sall a beaucoup fait en matière d’assainissement à Cambérène et à Dakar » Seydina Issa Laye Thiaw Laye, coordonnateur de l’Appel des Layènes, recevant ce lundi, le Directeur Général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo dans le cadre de sa tournée nationale est d’avis que le Président de la République, MackySall a beaucoup fait en matière de lutte contre les inondations.

Seydina Issa Laye Thiaw, porte-parole des Layène a recu ce lundi, le Directeur Général de l’Office National du Sénégal (Onas), Mamadou Mamour Diallo et sa délégation. Suite à l’audience accordé, le guide religieux a affirmé son engagement et la disponibilité de la communauté à accompagner le nouveau Directeur Général de l’Onas. Il a évoqué les multiples réalisations du Président MackySall au profit de la communauté Layène. « Lorsqu’il y avait des problèmes, nous avons interpelé les autorités. C’est sous le régime du Président MackySall que nous avons vu des résultats. L’impact des inondations a été réduit. L’Etat a fait beaucoup d’efforts en matière de lutte contre les inondations », reconnaît-il.



N’empêche, il exprimé les doléances des populations de Cambérène qui réclament un raccordement à tout à l’égout. Puisque, relève-t-il, seule une partie de Cambérène dispose d’un système collectif de drainage des eaux usées. « Il n’y a pas de séparation dans le village. Nous sommes tous de la famille de Seydina LimamouLahi. Nous sollicitons de l’ONAS un raccordement de Cambrène 2 à tout à l’égout », insiste-t-il.



Mais, le Directeur Général de l’ONAS, répondant à ses doléances promet une prise en charge des questions d’assainissement de la cité religieuse. « Je viens d’instruire mes services afin qu’ils prennent en charge la problématique des inondations à Niaga Mbaye. Le Président de la République accorde une attention particulière aux cités religieuses. Nous ferons notre possible pour résoudre certains problèmes d’assainissement », a rassuré Mamadou Mamour Diallo.



