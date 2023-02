Seydina Omar Sokhna, Expert en Marketing-Communication et Spécialiste en Growth Hacking : « Edtech est une belle opportunité pour l’enseignement au Sénégal »

Il s’avère nécessaire d’avoir une approche d’apprentissage pratique, innovante, créative et efficace. Dans cette dynamique, l’Edtech constitue un levier incontournable dans les années à venir.



Pour information, l’EdTech est un terme utilisé pour désigner les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, qui disposent d’une expertise dans le domaine de la formation et de l’enseignement. Ces entreprises ont deux objectifs : faciliter l’accès à la technologie et mettre la technologie au service de l’apprentissage.



D'après Seydina Omar Sokhna, Expert en Communication, Spécialiste en Growth Hacking, force est de constater que la plupart des entreprises Edtech en Afrique, sont dans l’enseignement à distance à travers des classes virtuelles ou des plateformes d’agrégation de contenus pédagogiques. Ce choix a été fortement influencé par la période Covid-19.



Lancée au Sénégal, il y a près de deux ans, la start-up B-SMART se veut un acteur prépondérant dans l’Edtech, avec des solutions innovantes. B-SMART a ainsi lancé une boîte à outils pédagogiques, avec le développement d’applications métier Marcom (Marketing – Communication).



Selon Seydina Omar Sokhna, Directeur général, de la structure, l’intérêt de ces outils est :



 sur un simple jeu de clics, l’apprenant a la réponse de la problématique identifiée

 l’apprentissage se fait par simulation directe, avec un simple jeu de clics

 les applications font gagner du temps à l’intervenant, ce qui permet de pousser les apprenants vers plus de créativité dans la stratégie de contenus et des touch points.

 les apprenants n’ont plus besoin de solliciter à outrance leur mémoire

A date 3 applications ont vu le jour et sont disponibles sur les stores :

 DIGIPLAN : Il permet (en se basant sur les objectifs définis et les cibles) de faire le choix approprié des plateformes de réseaux sociaux, dans le cadre d’un plan de com'. La version générique (Playstore) est gratuite.

 GRICA : Il permet de définir le Canevas du plan de communication dans le cadre de la Gestion des risques et catastrophes, après spécification du risque. En formule abonnement annuel.

 GAM : Il permet la Gestion des attaques et bad buzz potentiels au niveau des médias (en se basant sur la nature et les caractéristiques de l’attaque). En formule abonnement annuel.



Ces applications sont aussi utiles pour les apprenants que pour les professionnels (consultants, formateurs…).



En outre, B-SMART œuvre pour le renforcement de compétence pratique pour les entrepreneurs, afin de forger chez eux un état d’esprit d’innovateur et de créativité. Ce qui explique le lancement d’une certification en Growth Hacking, en partenariat avec Montpellier Business School.



Source : A travers le monde, on note de plus en plus une détérioration de la culture de la lecture et un apprentissage qui se met actuellement en mode « quick learningapproach ». Ce qui peut se justifier entre autres par l’avènement notamment des tutoriels. Les habitudes et styles de vie tendent de plus en plus vers l’adoption du digital et le monde se met en mode « Fast track ».Source : https://www.lejecos.com/Seydina-Omar-Sokhna-Expert...

