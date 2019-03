Seydou Guèye : « L’opposition est dans une logique de suspicion électorale permanente » Le porte-parole de l’APR a dénoncé l’attitude de l’opposition qui rejette les résultats de l’élection présidentielle du 24 février dernier, et qui, dans le même temps, écarte de déposer un recours. Selon Seydou Guèye qui se prononçait sur la RFM, « l’opposition est dans une logique de suspicion électorale permanente. On ne peut pas demander à Macky Sall d’appeler tout le temps au dialogue, de s’ouvrir à l’opposition et d’apaiser le climat social ». Pour lui, « c’est l’opposition qui doit accepter le dialogue et répondre favorablement aux multiples appels du chef de l’Etat, au lieu de toujours critiquer le processus électoral ».

