Seydou Guèye : "Moustapha Diakhaté a fait preuve d'indiscipline "

Le ministre-conseiller en charge de la communication de la présidence de la République, Seydou Guèye a réagi au limogeage de Moustapha Diakhaté, ce lundi.



"Moustapha Diakhaté a fait preuve d'indiscipline de parti. Il ne s'est pas aligné sur les positions du parti", a-t-il déclaré dans un entretien avec la RFM repris par seneweb.



"Il évident que dans le cadre du parti, la discipline de parti est plus importante que la liberté d'expression, de mon point de vue. Il va sans dire qu'on ne peut pas être membre du cabinet du président de la République et être sur des positions divergentes avec le président de la République", a-t-il ajouté.



Le chargé de la communication à la présidence rappelle à Diakhaté qu'il n'est pas le seul à défendre les Sénégalais. Or, dit-il, depuis un certain temps, il se fait distinguer.



"Les gens ne savaient plus de quel côté était Moustapha Diakhaté. Il n'est pas aligné sur la discipline du parti et c'est très facile de dire que je défends le Sénégal, je défends les intérêts des Sénégalais. Mais nous défendons tous les intérêts des Sénégalais et du Sénégal, Personne n'a le monopole de la défense des intérêts du Sénégal et des Sénégalais", a-t-il encore expliqué.



Moustapha Diakhaté avait, au cours d'une émission, jugé la démarche de Macky Sall "contre-productive" sur la question du 3e mandat, avec notamment la révocation de Sory Kaba.

