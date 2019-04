Seydou Guèye : « Un ministre, ce n’est pas une affaire de quartier » Le Secrétaire général du gouvernement sortant, Seydou Guèye, a répondu à ceux qui soulignaient que la Médina n’a plus de ministre dans le nouveau gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

« La Médina n’a pas été sanctionnée. Quand dans une commune, vous passez de 5 800 voix en 2012 à 15 650 voix en 2019, avec une nette victoire, je ne vois pas la sanction », a dit Seydou Guèye après avoir passé le témoin à Maxime Jean Simon Ndiaye. Et de poursuivre, « un ministre, ce n’est pas une affaire de quartier, encore moins de commune : on est ministre de la République ».



Seydou Guèye a refusé de se prononcer sur sa prochaine destination. « Je n’ai aucune idée des missions qui m’attendent. C’est le domaine du chef de l’Etat », a-t-il dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos