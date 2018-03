Seydou Guèye : « ce n’est pas parce qu’on a un manteau politique, qu’on ne peut plus être sous l’autorité de la loi »

« Le verdict a été prononcé conformément au code pénal et à la disposition de la loi. Il reste que dans la procédure en matière de jugement comme nous sommes dans un pays de droit, après une décision de première instance, il y a des voies de recours qui sont ouvertes, c’est le fait de l’appel ou du pouvoir en cassation », a soutenu Seydou Guèye, secrétaire du Gouvernement, à l’issue du délibéré du procès de Khalifa Sall.



Le responsable de l’APR dans ses déclarations, a demandé à l’opinion de retenir dans cette affaire polluée par des atours politiques politiciens, que les magistrats n’ont interrogé les inculpés que sur des questions de gestion absolument pas politiques. « Il s’agit d’actes de gestions et de deniers publics qui ont été manipulés par des systèmes de fausses facturations », rappelle M. Guèye.



Pour répondre à ceux disent que Khalifa a été poursuivi parce qu’il a des prétentions de se présenter en 2019, il répond que si tel est le cas, le député-maire a le droit d’avoir des ambitions, mais qu’à cet instant, il n’y a aucune candidature à la présidentielle. Avant de finir ses propos en ces termes : « ce n’est pas parce qu’on a un manteau politique, qu’on ne peut plus être sous l’autorité de la loi ».













Fanta Diallo Ba

