Seydou Guèye, la communication de Macky SALL à cœur Seydou Guèye vient d’être nommé ce mardi 25 juin 2019, Ministre Conseiller en Communication du Président de la République. La nouvelle qui se susurrait depuis le week-end a été confirmée en jour par décret numéro 2019/ 1066.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|

Depuis la création de l’Alliance pour la République (APR) le 1er décembre 2008, Seydou Guèye a toujours joué sa partition dans la communication du Président Macky Sall. Porte-parole de l’APR depuis la naissance du parti, Seydou Guèye a également porté la parole du Gouvernement de juin 2015 à avril 2019. Un record dans l’histoire politique récente de notre pays. A son actif comme porte-parole du Gouvernement, on note entre autres, la création du Bureau d’Information Gouvernementale (BIG) essentiellement pour la coordination de la communication du Gouvernement et la mise à disposition du grand public d’information sur l’action publique.

A la veille des élections législatives de 2017, Seydou Gueye, alors Ministre auprès du Premier Ministre, Porte-parole du Gouvernement avait également publié un Livre Blanc des réalisations du Gouvernement de 2012 à 2017. Ce livre avait pris date car constituant un recueil des réalisations du Gouvernement mettant en exergue, illustrations à l’appui, la vision du Président Macky SALL d’un Sénégal pour tous, un Sénégal par tous.













