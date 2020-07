Seydou Guèye: "le Président de la République ne joue pas..." Le Porte parole de l'Alliance Pour la République, Seydou Guèye est sujets brûlants de la Covid-19, de l'économie, du foncier et de l'éducation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 07:44

A l'en croire dans un entretien avec Enquête, "le Président ne joue pas l'économie contre la santé, il veut les sauver l'une et l'autre", a-t-il dit.

Il ajoute: "au regard de la situation, il faut procéder à un audit général du foncier au Sénégal".

En abordant le sujet sur l'éducation, il affirme que des "experts réfléchissent sur les modalités de passage pour les élèves des classes intermédiaires".

Pour la Covid- 19, Seydou Guèye avoue que les politiques ont préféré fermer les polémiques exaspérantes , le temps de sortir de la pandémie.



