Seydou Guèye : « les candidats qui étaient en face de Macky Sall, sont des stagiaires » Le porte-parole du gouvernement sortant est revenu sur l’élection présidentielle du 24 février dernier, notamment sur les forces en présence. Mais pour Seydou Guèye, « les candidats qui étaient en face de Macky Sall, sont des stagiaires ». Invité de la RFM, le porte-parole du parti au pouvoir a estimé qu’aucun des 4 candidat n’a le parcours politique de Macky Sall, ni son aura. « C’est vrai que quand on est Président sortant, on a l’avantage de présenter un bilan, mais en termes de programme, Macky Sall avait beaucoup plus d’armes que ses adversaires ».

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 10:06



