Seydou Nourou Bâ : "les Sénégalais veulent des élections libres, crédibles, et transparentes, dans le respect de la pluralité des opinions et du respect de la dignité de chacun" Ce mardi l'ancien ambassadeur, Seydou Nourou Ba a été installé au poste de président du Comité de concertation du processus électoral. Aussitôt nommé, il dit: "je n’ai jamais pensé occuper ce siège mais dieu a voulu que cette rencontre se fasse aujourd’hui avec vous

Seydou Nourou Ba de soutenir que "vous avez proposé ma modeste personne, ce qui ajoute encore du poids au niveau de mess responsabilités que j’entends partager avec chacune et chacun de vous." Pour lui c’est une mission commune. "Ce choix qui n’a fait l’objet d’aucune objection de l’autorité me vaut aujourd’hui l’honneur d’être ici avec vous pour chercher à parachever ensemble ce qui a été fait dans le respect des nuances voire même les différences de point de vue" a expliqué le nouveau président de Comité de concertation, du processus électoral.



Qui poursuit "vous avez bâtis des consensus forts qui sont à consolider et à renforcer montrant ainsi que vous avez la ferme volonté de poursuivre cette dynamique."



"Toujours de l'avis de M. Ba, il ressort clairement des documents de qualité élaboré et soumis à mon attention. et il pense que "ces documents qui retracent les progrès notables pleins d’espoir que vous avez si donné tout comme clignotant à l’ensemble des Sénégalais".



" Nous sommes avec vous pour justement fortifier ces conquêtes. Qui, selon, toujours lui, beaucoup ont a été fait et beaucoup reste également à faire et beaucoup devra se faire pour consolider et dépasser.



"Ce que je considère comme acquis", soutient Seydou Nourou Ba devant le ministre de l’Intérieur et les différentes parties prenantes de cette concertation du processus électoral.



Par ailleurs, il les appelle à réagir en patriote responsable et engagé pour pouvoir relever les défis par des consensus à bâtir autour de l’essentiel. selon M. Ba, "les Sénégalais veulent des élections libres, crédibles, et transparentes, dans le respect de la pluralité des opinions et du respect de la dignité de chacun. Si nous partageons tout cela entre patriotes, nous ferons, sûrement, tous cap vers cet objectif".



Cheikh Makhfou Diop Leral.net



