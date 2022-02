Shelter Afrique : Le Directeur général Andrew Chimphondah sur le départ

Selon un communiqué de presse, cette annonce fait suite à une réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue récemment et au cours de laquelle une décision de séparation a été prise.



«Andrew Chimphondah, de nationalité zimbabwéenne, a été nommé directeur général en septembre 2018. Chimphondah, qui est expert-comptable, a supervisé la stratégie de redressement du financier du logement approuvée par son assemblée générale en 2017. Chimphondah a également présidé à un retour aux bénéfices et a joué un rôle déterminant dans la levée d'importantes souscriptions de capital auprès des pays membres », lit-on dans le document.



Toutefois, l'organisation est en pleine réorganisation et restructuration afin d'optimiser la prestation de services. Pendant cette transition, elle sera dirigée par Kingsley Muwowo, le directeur financier, en tant que directeur général par intérim, en attendant le recrutement, sur une base concurrentielle, d'un directeur général titulaire.



Le Conseil d'administration exprime à M. Chimphondah sa gratitude pour ses années de service et lui souhaite bonne chance dans tous ses projets futurs.



En 2021, le financier a annoncé qu'il prévoyait d'émettre une obligation en naira d'un montant de 500 millions de dollars et qu'il

était sur le point d'achever le processus d'émission de l'obligation à la Bourse du Nigéria. Le Conseil d'administration et la direction sont déterminés à faire de cette levée de fonds un succès, démontrant ainsi l'efficacité des marchés de capitaux pour stimuler le développement en Afrique.



