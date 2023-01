Shelter-Afrique : Le nouveau plan stratégique quinquennal dévoilé

Selon un communiqué de presse, Shelter-Afrique a dévoilé le plan au cours d'une retraite ministérielle et du Conseil d'administration à Nairobi, à laquelle a également participé le Bureau des actionnaires représenté par le Zimbabwe, le Nigeria et le Rwanda qui servent actuellement de président, premier vice-président et deuxième vice-président du bureau, respectivement. Des partenaires de développement tels que la Banque Africaine de Développement, et des partenaires d'investissement tels que Actis, Mi Vida et Shapoorji Pallonji (Inde) étaient également présents. Des discussions parallèles ont eu lieu avec des partenaires bilatéraux tels que Cdc, désormais connu sous le nom de BII (British International Investment), l'un des actionnaires initiaux de l'institution.



Le nouveau plan stratégique 2023-2027, baptisé «Nouvelle ère », devrait permettre à l'institution de se positionner en vue de la

croissance grâce à l'amélioration de la gouvernance et des performances opérationnelles et financières.



Le plan se concentre sur l'établissement de relations avec les différentes parties prenantes afin d'obtenir des résultats commerciaux

solides et percutants sur la base d'une nouvelle structure d'entreprise adaptée. S'exprimant lors d'une retraite organisée par l'institution à Nairobi pour évaluer le Conseil d'administration, les représentants des actionnaires et les partenaires commerciaux, le président du Conseil d’administration de Shelter-Afrique, Dr Chii Akporji, a déclaré que le dévoilement du nouveau plan stratégique était une étape importante pour l'institution.



«Le nouveau plan stratégique, que nous avons baptisé « Nouvelle ère », a propulsé les bases d'un recentrage de nos activités sur la

croissance et l'impact, tout en créant des rendements durables pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. Il bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration et donne à l'institution une orientation claire », a déclaré le Dr. Akporji.



Le Dr. Akporji a souhaité la bienvenue au nouveau directeur général, Thierno-Habib Hann, et a remercié le Conseil d'administration

d'avoir fait preuve d'un grand sens des responsabilités et d'avoir apporté un soutien collectif à la nouvelle direction, ouvrant ainsi la

voie à la «création des conditions nécessaires pour entrer dans cette nouvelle phase avec confiance ».



Faisant écho au président du Conseil d’administration , le nouveau directeur général de Shelter-Afrique, Thierno-Habib Hann, a

déclaré qu'il était impératif pour l'institution de se recentrer, de livrer et de se développer, par suite de la conclusion réussie de son

programme de restructuration. «Les 20 dernières années nous ont permis de tirer des leçons essentielles qui ont été déterminantes dans l'élaboration du nouveau plan stratégique - un plan axé sur une croissance durable et compétitive, tout en assurant une prestation constante et en améliorant la valeur pour les actionnaires », a ajouté M. Hann.



Il a indiqué que le nouveau plan stratégique donne à l'institution l'impulsion nécessaire pour se concentrer davantage sur les clients, les performances commerciales et le personnel ; il fournit un cadre pour renforcer les engagements avec les différentes parties prenantes ; il offre une motivation pour renforcer les références de l'institution en matière de gouvernance d'entreprise ; et il crée la

dynamique nécessaire pour introduire de nouvelles lignes de produits.



