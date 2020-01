Showbiz: Ariel Sheney hué au Cameroun (vidéo)

Après l’humiliation subie par Debordo Leekunfa et Molaré à Abidjan récemment, c’est au tour de l’ex poulain de la Yorogang, Ariel Sheney de subir la grogne des chinois. Le Cameroun n’a pas vraiment souri à l’artiste qui s’est frôlé à un lynchage, précisément à Douala lors d’un spectacle.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit une voiture censée conduire le Colonel Lobofouè, encerclée par plusieurs camerounais qui visiblement, ont du mal à digérer le départ de l’auteur du titre à succès «Amina», de la Yorogang de Dj Arafat.



De son coté, le Petit nouchi d’Abobo semble ne pas être ébranlé par cet incident qui n’a eu aucune influence sur sa prestation. Dans une vidéo publiée sur sa page facebook, l’on découvre un petit aperçu du spectacle qu’il a donné dimanche à Douala. «On dit: je me suis fait huer au Cameroun. En tout cas, merci à tous les Camerounais», a commenté Ariel Sheney.



Pour rappel, Ariel Sheney a été révélé au grand public par feu Dj Arafat qui l’avait recruté au sein de la Yorogong. Après plusieurs années passées aux côtés de son mentor, le colonel Lofofouè a décidé de voler de ses propres ailes à la suite d’une incompréhension entre lui et feu Arafat.