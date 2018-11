Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Showbiz: Booba clashe violemment Maître Gims et Dadju Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

Visiblement, Booba ne compte pas se défaire de ce penchant qu’il a pour les clashs. Surnommé le roi du clash, Booba vient encore de faire parler de lui en s’attaquant violemment à Maître Gims qui a été soutenu par Dadju, sur instagram !

C’est comme si Booba s’ennuyait ces temps-ci. Et pour se distraire quand il n’a rien à faire, Il se lance dans des clashes. Peut-être veut-il de temps en temps revoir sa liste d’ennemis à la hausse, après avoir suffisamment divisé le monde du rap.

Tout a commencé avec une simple vidéo qu’Alexandre Gigow a posté sur instagram dans laquelle il s’est amusé à filmer Maitre Gims en train de monter les marches accompagné de sa femme.

Entre temps, Gigow s’est mis à chanter le morceau DKR de Booba, puis à la fin de la vidéo partagée sur la page de Booba, il a surnommé maître Gims « marabout ». En légende de la vidéo, il était écrit: « @alexandregigow#c’était du lourdyauraitdeloraditleboumara#DKR . »

Une provocation à laquelle Maitre Gims n’a pas répondu, sans doute parce qu’il est indifférent et qu’il veut éviter le conflit. C’est plutôt Dadju qui s’est mouillé pour répondre de manière indirect à la publication de Booba. Il a décidé de lui répondre par le biais d’une story instagram.: « Les moutons qui veulent absolument prouver leur loyauté au berger ne vont pas passer l’aïd » a publié Dadju. Ce à quoi Booba a aussitôt répondu « C’est de famille de ne pas dire à qui on s’adresse on dirait ».

Il est clair que Booba s’adresse indirectement à Maitre Gims et accuse Dadju de parler dans le vent sans le désigner et de manquer de courage. Le message semble clair , le clash n’est pas prêt de s’arrêter.









Crédit photo: afrikmag

Oscar Mbena



