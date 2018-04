« Si Balla Gaye 2 affronte Modou Lo cette saison, il perdra », (Mouhamed Aly Ndiaye, ancien champion d’Europe de Boxe)

Pour l’ancien champion d’Europe de Boxe Mouhamed Aly Ndiaye, « sportivement parlant, Balla Gaye 2 ne possède pas, pour le moment, toutes ses qualités pour faire face à Modou Lo. Je pèse bien mes mots : il n’a pas encore la percussion et le dynamisme qu’il faut pour affronter Modou Lô dans le court terme, même s’il le dit avec fierté. Physiquement et mentalement, Balla n’est pas encore prêt.



Si la revanche Balla Gaye 2 vs Modou Lô est programmée pour cette saison, Balla risque gros. Actuellement, Modou Lo est plus en forme. Si Balla l’affronte cette saison. Il se fera battre ».



Pour argumenter ses dires, il soutient : « Modou Lô a plus de compétition. Il n’a pas connu de rupture et a enchaîné les victoires. Alors que Balla a aligné deux défaites et, est resté deux ans sans combat. Si j’étais dans le staff de Balla Gaye 2, je lui aurai conseillé de faire un autre combat, avant d’affronter Modou. Sinon d’attendre la saison prochaine, le temps de retrouver sa meilleure forme. En sport de combat, il y a une certaine logique. C’est comme quand tu cuisines, tu ne mélanges pas tout au même moment ».







L'Observateur