Sibeth Ndiaye : « Quant au racisme, je suis vaccinée »

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019

Sur sa page facebook, Sibeth Ndiaye, secrétaire d'Etat et porte-parole du gouvernement a estimé qu’elle s’attend à être l’objet de critiques et entend aussi les supporter, mais, qu’elle est vaccinée quant au racisme.



« Quand vous êtes porte-parole, il faut s’attendre à être l’objet de critiques et il faut savoir les supporter. Quant au racisme, je suis vaccinée. Je pense plus à mes enfants, notamment mes deux filles de neuf ans qui commencent à comprendre. Mais la France, c’est aussi un pays où vous pouvez être considérés pour ce que vous êtes. Ce que pense une minorité de gens ne doit pas être généralisé. », a posté Sibeth Ndiaye.



Rappelons que c’est le 31 mars 2019 que Sibeth Ndiaye a été nommée secrétaire d'Etat et porte-parole du gouvernement après le départ de Benjamin Griveaux.



