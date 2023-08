Sicap Liberté 6: Elimane Lam offre un terrain de foot avec une pelouse synthétique à la jeunesse Augustin Senghor, le président de la fédération Sénégalaise de football, a magnifié un geste d’une grande générosité de Elimane Lam de l’Unacois. Oui, du quartier Sicap Liberté 6, l’homme d’affaires et membre du comité exécutif de la fédération Sénégalaise de football et vice-président de Unacois, a offert à l’équipe de son quartier et aux jeunes, un terrain en pelouse en synthétique et un complexe sportif moderne.

Le président de la fédération Sénégalaise de football et vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) Me Augustin Senghor a magnifié le geste de Elimane Lam à l’endroit de l’équipe et des jeunes de sa localité, tout en appelant le secteur privé à suivre son exemple pour installer ce genre d’infrastructures chez eux et accompagner les clubs, avec une gestion dans un partenariat gagnant-gagnant…

