Sida : 32 % des nouveaux cas concernent les Jeunes entre 15 à 24 ans

32 % des nouvelles infections concernent des jeunes de 15 à 24 ans. Cela veut dire, indique Dr Safiétou THIAM, directrice du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) qu’il y a une génération malheureusement que le pays a raté. Parce qu’il y a un moment où les autorités en charge de la santé se sont focalisées sur les dépistages et traitement en oubliant les traitements de base. Et pourtant le Sénégal était bien parti sur la prévention. Elle révèle que les jeunes sont, aujourd’hui, exposés. Les nouvelles infections sont chez les enfants de 0 à 24 ans. Et de son avis, c’est alarmant. «Depuis que j’ai eu ces informations, je me suis dit qu’il faut qu’on s’arrête et on revoit nos stratégies et notre façon de faire. Avec les stratégies classiques, nous avons atteint le plafond de verre. Si on amène les services et que les populations ne viennent pas, on n’est pas efficace», confesse-t-elle.

Pire, trois quart des Sénégalais infectés sur dix ignorent encore leur statut et pourtant ce premier 90 est le plus important parce qu’elle est la porte d’entrée aux soins. Si on évalue également la population générale, c’est 3 personnes infectées sur 10 qui ignorent leur statut et chez les enfants c’est 7 personnes sur 10. Et pourtant ce ne sont pas des populations cachées parce que les communautés savent où vivent ces enfants. Parce qu’ils sont dans les familles infectées par le Vih/ Sida. «Selon les chiffres, les régions du sud sont les plus touchées par le Vih/Sida. Et c’est dans ces parties du pays qu’il faudra axer les interventions. Il faut aussi déterminer les populations les plus touchées par rapport à d’autres», conseille Abdoulaye Aziz Anne, membre du bureau du Conseil d’administration de l’Ancs.

Selon les données de l’Onusida en Afrique de l’Ouest et du Centre plus de 6 millions de personnes vivent avec le VIH et deux tiers sont des femmes. En 2018, grâce aux communautés 23 millions de personnes ont eu accès au traitement.





