Sidy Ahmed Mbaye: "Les gens se sont posés des questions sur ma relation avec Adji Sarr. Ils ne comprenaient pas..."

Sidy Ahmed Mbaye s’est exprimé sur sa relation avec Adji Sarr. Mais aussi, sur l’affaire de la Clé Usb vide qu’il aurait vendu à 10 millions de francs Cfa.



« (…) Les gens se sont posé des questions sur ma relation avec Adji Sarr. Ils ne comprenaient pas, eu égard à ma condition de talibé. Ils se demandaient comment j’ai pu avoir un lien avec une masseuse. Je comprends leur interrogation, mais ils ignorent qu’il est facile pour deux individus qui partagent le même quartier, de se connaître », a-t-il expliqué dans les colonnes de "L’Observateur", lit-on dans iGFM.



Il explique que c’est Adji Sarr qui est venue vers lui et a sollicité son soutien. « Elle m’a révélé qu’un individu est en train de lui faire du tort et je lui ai donné mes conseils et mon soutien. C’est tout. J’ai été surpris d’entendre que j’ai été mêlé à un complot. Je ne suis pas un comploteur », dit-il.



Sur la supposée vidéo du leader de Pastef vendue à des millions de francs Cfa, il déclare : «« Abdou Nguer m’a accusé à tort. Il a fait cette sortie pour m’atteindre. Il a été manipulé par une personne que j’ai fini par identifier. (…) Je ne suis allé vers personne. Abdou Nguer et ses soutiens étaient à la recherche de supposées vidéos compromettantes contre quelqu’un (Ousmane Sonko, Ndlr), car ils voulaient salir son nom. Si j’avais ces vidéos, je ne les vendrais pas à 10 millions FCfa parce que je sais qu’ils étaient prêts à débourser plus ».