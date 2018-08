Sidy Dabo : « que Boy Kaïré, Tapha Guèye la bouclent, que Manga 2 nous dise où sont les 50 millions de Wade… »

« Le CNG doit dégager et on va investir d’autres personnes », ces propos va-t’en guerre de Boy Kairé prononcés dans l’édition d’hier de sourceA, sont jugés inappropriés par Sidy Dabo, ancien membre du CNG. Qui a pilonné l’arène dans tous ses compartiments, en passant par Moustapha Guèye, Boy Kairé, Balla Gaye 2, Manga 2, entre autres.



« Tapha Guèye doit d’abord régler le problème de son écurie qui vole en éclats, petit à petit. Quand ces lutteurs crient à tue- tète pour qualifier le cng de voleur, je crois qu’ils oublient un qu’on a tous vécu dans ce pays. Le passé est encore récent. Il n’y a pas longtemps, Me Wade a demandé à Boy Kairé et aux autres de créer un GIE et qu’il était prêt à les aider avec un financement d’un milliard de nos francs. Le projet est mort parce qu’ils ne savent pas rien gérer.



Combien de lutteurs méritent leurs cachets ? Il y en a très peu. Par exemple, le combat Balla Gaye 2- Gris bordeaux, je ne paierai même 10 000f pour monter ce combat. Ils ont été décevants. Ils font du bruit lors des face- à – face et c’est pour se cacher une fois dans l'arène.



Que Manga 2 aussi nous justifie l’utilisation des 50 millions de francs que l’ex-président avait octroyés à l’Association des anciens lutteurs pour aider les jeunes», a-t-il expliqué.







sourceA