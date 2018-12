"Sidy Lamine Niasse, un patriote, un grand défenseur du peuple et de la démocratie" (Thierno Bocoum). Thierno Bocoum, le leader du mouvement Agir a rendu un hommage posthume à Sidy Lamine Niasse rappelé à DIEU à l'hopital Principal de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 10:57

« Je viens d'apprendre avec consternation, le rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse.

Un patriote, un grand défenseur du peuple et de la démocratie s'en est allé.



Il a inspiré plus d'un sur la notion de résistance. Résister face à l'arbitraire, résister face à l'oppression, résister pour des valeurs et des principes.



J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, au groupe Walfadjri, au monde de la presse et au Sénégal tout entier.



Mes condoléances également à toute la Oumah islamique. »

