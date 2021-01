Sidy copie les deux sons du Ep de Wally Seck, en hommage à Youssou Ndour et Thione Seck: Y a-t-il une taupe dans l'une des deux équipes?

Sidy Diop a sorti un Ep à la même date que Wally Seck. Mais, ce qui intrigue les internautes, c’est la reprise des deux morceaux de Wally Seck, rendant hommage à Thione Seck et à Youssou Ndour, par Sidy Diop, informe Senego. Youssou Ndour et Thione Seck ont reçu les meilleurs hommages aujourd’hui. Wally Seck et Sidy Diop reprennent les deux morceaux des deux ténors de la musique sénégalaise. Même s’il s’agit d’une affaire de concurrence, les deux artistes ont assuré leurs covers “Boul ko Tekk”, Misère” et “Mbarodi”.