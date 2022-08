Sièges de Yewwi Askan Wi à l’assemblée : Sonko, Khalifa et le Pur raflent les fauteuils Sur les 56 sièges obtenus par Yewwi Askan Wi aux élections législatives du 31 juillet dernier, le Parti Pastef d’Ousmane Sonko se retrouve avec 24 sièges, laissant des miettes aux autres qui se partagent le reste.

À se fier à un responsable de Pastef, le parti d’Ousmane Sonko prend 24 sièges sur les 56 obtenus par Yewwi Askan Wi à l’issue de l’élection législative du 31 juillet dernier.



Toujours selon lui, Taxawou Senegaal se retrouve avec 13 députés, soit un peu plus de la moitié des sièges de Pastef. La troisième position revient au Pur de Serigne Moustapha Sy, qui se retrouve avec 12 députés.



Pour ces élections, le Pur a fait une véritable percée en ayant autant de sièges à l’Assemblée nationale. Il est suivi par le Prp qui a 1 siège. Tous les autres, le Fds-Les Guélewars du maire de Thiès, Dr Ababacar Diop a 0 siège. Idem pour le Grand parti de Malick Gakou, le Mrds Avenir Sénégal bi ñu beug. Si c’était un mets à partager, on pourrait dire que Sonko et son parti ont bouffé la part du lion, laissant des miettes à leurs partenaires.



Pour la nouvelle Assemblée nationale, le président et le questeur sont priés de faire leur déclaration de patrimoine. La suggestion est de Birahime Seck, le chef de file du Forum civil qui demande «au prochain président de l’Assemblée et le questeur de faire leur déclaration de patrimoine».



Le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, estime que cette déclaration est une «nécessité» pour le président et le questeur. «Juste un rappel : le prochain président de l'Assemblée nationale et le premier Questeur devront faire leur déclaration de patrimoine», a soutenu Birahime Seck sur son compte Twitter

