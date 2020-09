Signature d’une Convention de partenariat entre Sirius Télécoms Afrique (Promobile) et Sonatel : des nouvelles opportunités en vue Après la signature de sa convention de partenariat avec l’État du Sénégal le 15 mars 2018, Sirius Télécoms Afrique, à travers sa marque Promobile, a convenu avec Sonatel de signer officiellement, ce lundi 31 août 2020 son contrat d’hébergement d’opérateur virtuel de réseau mobile (MVNO). L’exploitation commerciale d’un opérateur virtuel est désormais une réalité au Sénégal et en Afrique de l’Ouest à travers le partenariat Sirius Télécoms Afrique et Sonatel.

D’après le communiqué parvenu à leral.net, cet accord permettra à Promobile d’accéder au réseau mobile 4G+ de Sonatel, largement présent à travers tout le Sénégal, pour des services voix et internet à haut débit.



En apportant les capacités de son réseau à Promobile, Sonatel est fidèle à son engagement d’être présent aux côtés des entrepreneurs du Sénégal et contribuer à l’éclosion d’un puissant écosystème numérique national comme attendu dans la Stratégie Sénégal Numérique 2025.



Par ce partenariat, Sirius Télécoms Afrique et Sonatel apportent au Sénégal et aux sénégalais des services numériques de qualité, accessibles et abordables pour toutes les couches de la population.

Sirius Télécoms Afrique qui a lancé ses activités en 2009 est une société d’ingénierie télécoms, d’informatique et de services digitaux.

Elle a développé à travers les années plusieurs solutions et produits innovants dans les domaines tels que la Finance, les Télécoms, la Communication et l’audiovisuel. Elle lance le premier MVNO au Sénégal et en Afrique de l’Ouest sous sa marque commerciale PROMOBILE avec un investissement conséquent lui permettant de développer un écosystème de services basé sur une infrastructure technique et organisationnelle de pointe.



Promobile ambitionne d’innover et d’offrir des produits et services adaptées aux réalités et besoins des populations dans leur diversité. Fondée sur les traditions d’échanges, Promobile va s’appuyer sur des leviers fiables pour se positionner comme le leader du marché des MVNO au Sénégal.



D’après le document, cette initiative est aussi une contribution au volet Numérique du Plan Sénégal Emergent pour accélérer le développement du Sénégal, impulser des innovations majeures et permettre au secteur privé national d'exploiter de manière optimale les opportunités qui lui sont offertes.



Ainsi, Promobile va déployer de nouvelles offres innovantes répondant à une stratégie communautaire, adaptées aux réalités et besoins des populations sénégalaises.



Promobile va de l’avant, avec le support du réseau de Sonatel, pour bâtir un avenir numérique prospère au Sénégal.



La Direction de la Communication de Sirius Télécoms Afrique et La Direction de la Communication et des Relations Extérieures de Sonatel



Pour rappel, la Sonatel est un Groupe International, présent dans 5 pays, fournissant des services fixes, mobiles, Internet, TV et Orange Money à plus de 32 millions de clients.



Pionnier dans le développement des TIC dans nos pays de présence, Sonatel est un groupe résolument orienté Client qui a mis l’excellence opérationnelle et la qualité au cœur de ses pratiques.



Aujourd’hui, acteur majeur et locomoteur d’une Responsabilité Sociétale à vrai impact, Sonatel poursuit son ambition d’être le partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés.



