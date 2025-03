Signature d’une convention de partenariat pour la promotion du patrimoine culturel sénégalais à l’AIBD

L’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) et l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), ont paraphé vendredi après-midi à Diass (ouest), une convention de partenariat pour la promotion du patrimoine culturel sénégalais en aménageant le salon d’honneur de l’aéroport avec des créations artisanales locales et y installer d’une boutique duty-free made in Sénégal, a constaté l’APS.



‘’La signature de la convention entre l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA) et l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), […], marque une étape significative dans notre engagement commun pour le développement et la promotion du Made in Sénégal’’, a dit Sophie Nzinga Sy, directrice générale de l’APDA.



Il s’agira, à travers ce partenariat, d’’’aménager et installer une boutique duty-free made in Sénégal, aménager le salon d’honneur de l’aéroport avec des créations artisanales locales, reflétant l’authenticité et l’élégance de notre patrimoine culturel afin d’offrir une visibilité encore plus large aux produits artisanaux sénégalais’’, a expliqué Mme Sy.



‘’Il était extrêmement important pour ce lieu symbolique qui accueillent les dignitaires de la République et des officiels étrangers au Sénégal, de montrer l’art et l’esthétique sénégalais’’, a pour sa part estimé Cheikh Bamba Dièye, le directeur général de l’AIBD.



‘’Faire du Salon d’honneur de l’AIBD, un espace où la culture sénégalaise va être renforcée et qu’on puisse faire sa promotion’’, a-t-il souligné.



”L’objectif c’est de renforcer l’image du Sénégal en tant que destination culturelle et touristique de premier plan, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour nos artisans’’, a repris Sophie Nzinga Sy.



‘’L’artisanat contribue fortement à l’éducation, à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes. Il valorise nos ressources locales et participe à la réduction du déficit de la balance commerciale par l’exportation de produits artisanaux’’, a-t-elle rappelé.



