Signature d’une convention entre l’ARTP et l’AGEROUTE, ce jeudi 2 juin

La cérémonie de signature d’une convention entre l’ARTP et l’AGEROUTE aura lieu ce jeudi 02 juin 2022 à 11 heures précises dans les locaux de l’ARTP, sis aux Mamelles, sur la Route des Almadies, informe un communiqué.



OBJET DE LA CONVENTION : « Il s’agit notamment d’un partenariat actif pour appuyer l’ARTP à opérationnaliser le partage des infrastructures de communications électroniques et à l’AGEROUTE de limiter l'occupation du domaine public routier et d’avoir une certaine visibilité sur les infrastructures posées par les opérateurs de télécommunications, dans le cadre de l’accès au réseau routier classé, pouvant nécessiter le fonçage, l’ouverture et la réfection des tranchées ».



La signature de la convention se fera entre le Dg de l’ARTP, M. Abdoul LY et son homologue de l’AGEROUTE, M. Ibrahima NDIAYE.



DIRECTION COMMUNICATION ET COOPÉRATION ARTP

