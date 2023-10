Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Signature de CDI à la SETER: Un engagement envers les collaborateurs Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 22:26 | | 0 commentaire(s)| La Société d’Exploitation du TER de Dakar (SETER), filiale du groupe SNCF/KEOLIS, a encore franchi une étape significative dans la gestion de ses ressources humaines. Le jeudi 5 septembre 2023, à travers sa Direction des Ressources Humaines, la SETER a organisé une cérémonie exclusive de signature de Contrats à Durée Indéterminée (CDI) pour ses employés internes. Cette initiative symbolise l'engagement inébranlable de l'entreprise envers ses collaborateurs et leur contribution exceptionnelle au succès continu du TER de Dakar.



Au cours des dernières années, la SETER a progressivement fait évoluer le statut de nombreux collaborateurs, passant de contrats à durée déterminée (CDD) à des CDI. Depuis 2020, plus de 500 employés ont bénéficié de cette transition. Entre août et septembre 2023, 333 Agents de Service Voyageurs (ASV) ont obtenu un CDI.



Il convient de noter que la SETER suit des procédures spécifiques en matière de ressources humaines, généralement exigeant le respect de deux CDD préalablement (6 mois, puis 18 mois) avant de considérer un passage en CDI. Ces décisions sont basées sur des évaluations de la performance, de la posture et de l'attitude des collaborateurs.



La Société d'Exploitation du TER de Dakar considère ses collaborateurs comme son atout le plus précieux. La cérémonie de signature de contrat représente bien plus qu'une formalité administrative. C'est un témoignage de la confiance de l'entreprise dans les compétences de ses employés et de son engagement envers leur croissance professionnelle et personnelle.



La Direction Générale accorde une grande importance à la promotion interne et au développement professionnel des collaborateurs. Elle facilite la mobilité interne et la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières pour accompagner chaque collaborateur dans sa progression professionnelle.



La SETER privilégie également les appels à candidature internes en cas de vacance de poste. Cette approche permet aux collaborateurs possédant le profil requis de postuler et de saisir les opportunités pour développer leurs compétences, acquérir de nouvelles expériences et progresser dans leur carrière au sein de l'entreprise.



Il est à noter que les passages en CDI concernent une variété de postes et de métiers essentiels au fonctionnement du TER de Dakar, notamment les Conducteurs de Train, responsables de la conduite des trains (TER, TTx, Manœuvre) et du service voyageur, mettant l'accent sur la sécurité des circulations et du personnel. Les Agents Services Voyageurs (ASV) travaillent à la vente, en gare et à bord des trains, fournissant un service de qualité aux voyageurs. Ils informent, orientent et prennent en charge les clients tout au long de leur voyage. Il y a également les Opérateurs de Voie, professionnels réalisant les opérations de maintenance des voies ferrées et de ses abords, garantissant ainsi un réseau ferroviaire fiable. Les Techniciens de Maintenance effectuent des opérations de maintenance préventive et curative sur les rames Coradia, assurant le bon fonctionnement des trains.



Pour rappel, la Société d’Exploitation du TER de Dakar a été créée en novembre 2018 et a pour mission d'assurer l'exploitation et la maintenance du TER de Dakar. Cette entreprise assure la desserte quotidienne de la ligne ferroviaire Dakar-Diamniadio, couvrant une distance de 37 km et desservant environ 13 gares.



En chiffres, la SETER compte plus de 950 collaborateurs, répartis équitablement entre hommes (60%) et femmes (40%). Elle englobe 143 métiers différents, dont 680 CDI (419 hommes et 261 femmes) et 278 CDD (149 hommes et 129 femmes). Depuis sa mise en service commerciale, elle a transporté plus de 30 millions de voyageurs.



La SETER, grâce à son engagement envers ses collaborateurs et son souci constant de la qualité de service, joue un rôle essentiel dans la mobilité quotidienne de la région de Dakar. Elle continue de soutenir la croissance professionnelle et personnelle de ses employés tout en maintenant un haut niveau d'excellence dans son service ferroviaire.



