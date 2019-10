Signature de Conventions par les Ministres de son gouvernement: Macky Sall décide de tout contrôler

Les Ministres et certains directeurs généraux sont prévenus. Désormais, il faudra, avant signature, soumettre au chef de l'État toute convention engageant le Sénégal, dont le montant est supérieur ou égal à 2 milliards de FCfa.



D’après Libération, même le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, habitué à signer les conventions au nom de l'État, est concerné.



Le journal précise que le Président Macky Sall a pris sa décision après avoir constaté, "ahuri", des bizarreries dans le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis. Et, il menace de limoger les ministres et directeurs généraux qui ne respecteront pas sa nouvelle directive.

