Signature de l'accord de financement du Projet d'Accélération de l'Economie Numérique entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Le 28 mars 2023, un accord de financement du Projet d'Accélération de l'Economie Numérique (PAEN) a été signé entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale. Le montant total du financement s'élève à cent cinquante millions de dollars US, soit environ quatre-vingt-onze milliards de francs CFA. La Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Madame Keiko MIWA, était présente à la cérémonie de signature, qui s'est tenue à Dakar.

