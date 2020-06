Signature de licences de pêche : les preuves qui démontent «les contrevérités» du ministre Alioune Ndoye Du nouveau dans l’affaire de la distribution «illégale» des licences de pêche. SourceA qui relate cette affaire dans sa livraison de ce vendredi, est revenu avec des révélations pour démentir le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime qui fredonne le refrain, selon lequel il n’a jamais signé de licences de pêche, depuis qu’il a été nommé.



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

D’après nos confrères, Alioune Ndoye a bel et bien apposé sa signature sur, au moins, quatre licences de pêche en faveur de navires de ‘’Fu Yuan Yu’’. Il s’agit précise le journal des licences numéros 170, 171, 173 et 174. En des termes plus clairs, le numéro 170 est attribué au navire Fu Yuan Yu 9885 immatriculé DAK 1331. Pour ce qui est du numéro 171, la licence revient au navire Fu Yuan Yu 9886, immatriculé DAK 1332.



Quant au navire Fu Yuan Yu 9888, il est immatriculé DAK 1334 et il bénéficie de la licence numéro 173. Autre navire, autre licence : Fu Yuan Yu 9889. Il est immatriculé DAK 1335, avec comme licence numéroté 174.



Actusen.sn

