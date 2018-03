Signature de marchés, l’ARMP freine AGETIP et le ministère de l’Enseignement

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de Libération, l’Autorité des marchés publics (ARMP) a freiné le ministère de l’Enseignement supérieur et AGETIP. En effet, ce département voulait signer par entente directe avec cairn.info, le marché relatif à la fourniture d’une documentation scientifique pour un montant annuel de 60 449 euros/mois.



La Direction centrale des marchés publics (DCMP) a déchiré cet argumentaire avant d’être suivie par l’ARMP.

Même cas de figure pour AGETIP qui voulait être autorisée à lancer un appel d’offres restreint en procédure d’urgence pour les travaux relatifs à la construction des marchés de Diourbel et Kaolack.



L’ « urgence » évoquée par l’agence fait d’autant rire qu’elle convoque, pour sa défense, des incendies au niveau de ces marchés qui datent de plus de sept mois.

