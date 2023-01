Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Signature du contrat d’Exploitation Maintenance entre la SENTER et la SETER : Entrée du Sénégal au capital de la SETER Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 19:21 | | 0 commentaire(s)| Le 17 janvier dernier, l’Etat du Sénégal via la SENTER a confié à la SETER l’exploitation et la maintenance du TER de Dakar pour les 3 prochaines années. Ce contrat de service entre la Société Nationale Sénégalaise SENTER, propriétaire de l’ensemble du patrimoine du TER de Dakar, et la SETER, filiale à 100 % du Groupe SNCF, vient couronner l’excellence du travail réalisé en commun depuis 2018 entre la République du Sénégal et la SNCF au service des voyageurs de la région dakaroise et d’une mobilité durable respectueuse du climat.

Depuis la mise en service du 17 janvier 2022, en une année, ce sont plus de 17 millions de voyageurs, soit l’équivalent de toute la population sénégalaise, qui ont utilisé le TER en prenant un des 200 trains quotidiens qui transportent jusqu’à 90 000 voyageurs par jour, en toute sécurité et avec une ponctualité de 98 %.



La qualité de ses infrastructures, l’engagement de ses équipes et le niveau de performance remarquable positionnent le TER de Dakar comme un système ferroviaire de référence pour les grandes métropoles africaines.



La SNCF se félicite de l’entrée à 34 % de la SENTER au capital de la SETER qui concrétisera la solidité de la relation et la confiance mutuelle entre les cheminots sénégalais et français.



La création de la SETER Académie fin 2022 va permettre de poursuivre et d’accélérer le transfert de compétences de façon à ancrer les meilleures pratiques et de garantir l’excellence ferroviaire, tout en permettant l’accès des talents locaux aux plus hauts niveaux de responsabilité.



Fort du succès commercial du TER qui appelle une augmentation rapide du nombre de trains, le Groupe SNCF apportera au Sénégal tout son savoir-faire pour l’émergence de solutions industrielles et financières permettant l’acquisition de nouvelles rames.



La SNCF, porteuse des valeurs de sécurité, de service public et d’écoute client, est très honorée d’avoir été confirmée le 17 janvier comme partenaire privilégié du Sénégal, pour faire de la SETER une entreprise ferroviaire moderne et performante qui attire les talents et incarne le renouveau du ferroviaire au Sénégal.







