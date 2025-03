Silence assourdissant de l’ancien Président du CESE : Abdoulaye Daouda Diallo a-t-il pris ses distances avec l’APR ? Mais où est donc Abdoulaye Daouda Diallo ? La question ne manque pas de sens. Depuis, en effet, quelque temps, l’ancien président du défunt Conseil économique, social et environnemental (CESE) est totalement absent de l’espace public.



Une éclipse d’autant plus intrigante que des caciques de son parti sont dans la gadoue. Avant son placement en mandat de dépôt, Farba Ngom et ses proches avaient ameuté la presse au siège de l’APR. Ce jour-là, il y avait du beau monde, sauf Abdoulaye Daouda Diallo. L’ancien président du CESE ne s’est pas fait entendre à l’occasion de la levée de l’immunité parlementaire. Il a gardé le silence lorsque le maire de Agnam a été placé sous mandat de dépôt par le juge.



D'après le journal Point Actu, Abdoulaye Daouda Diallo n’est plus constant à sa base politique ni aux réunions des instances de l’APR. ADD est resté aphone également depuis la publication du rapport de la Cour des comptes. Les vérificateurs des finances publiques ont fait de graves dérives dans la gouvernance des finances durant la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Des mois avant la publication du rapport de la Cour des Comptes, le Premier ministre Ousmane Sonko a nommément cité Abdoulaye Daouda Diallo,



Amadou Bâ et feu Moustapha Bâ dans le maquillage des chiffres des finances publiques. Il avait même estimé que leur responsabilité était engagée dans le maquillage des chiffres. Abdoulaye Daouda Diallo comme du reste Amadou Bâ n’a pas répondu aux accusations du PM Sonko. Récemment, lorsque le ministre-porte parole du gouvernement a laissé entendre que l’ancien chef de l’Etat Macky Sall pouvait être inquiété par la justice, ADD n’a pas réagi. Même lorsque Moustapha Ndiakk Sarré a traité Macky Sall de “chef de gang” dans le carnage financier. Ce silence de l’ancien ministre des Finances est tout aussi troublant pour un cadre de haut de l’ex-parti présidentiel.



Lorsque Macky Sall avait choisi Amadou Bâ comme candidat de Benno Bokk Yaakaar, ADD s’était rebellé avant de convoquer ses troupes pour apaiser la tension et déclaré s’aligner derrière le choix de Macky Sall. La rébellion déclenchée par Abdoulaye Daouda Diallo, président du CESE avait été de courte durée. Juste une petite semaine pour que le président du CESE signe la trêve. Il avait rompu son silence pesant, voire angoissant pour BBY et son mentor Macky Sall. L’avenir s’était, en effet, gravement assombri au lendemain de la désignation du Premier ministre Amadou Bâ. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire avait aussitôt démissionné,



Mamadou Mame Boye Diao, lui, avait annoncé sa candidature trois jours après et Abdoulaye Daouda Diallo englouti dans le silence avant de se prononcer un certain samedi. Les proches du président du CESE avaient annoncé qu’il avait fini par céder sous la forte pression des foyers religieux notamment celui de Médina Gounass. “Le Khalife général de Médina Gounass est presque un père pour Abdoulaye Daouda Diallo dont les descentes régulières dans la cité religieuse sont connues de tous”, confiait ce militant de l’Alliance pour la République (APR) déçu par la désignation du PM Amadou Bâ. “Abdoulaye Daouda Diallo ne pouvait pas se soustraire de la pression du Khalife Amadou Tidjane Bâ”, expliquait le même interlocuteur. Lui qui jurait la main sur le cœur que le président Macky Sall avait joué à fond cette carte des religieux pour ramener au bercail ADD. Un autre foyer religieux est régulièrement cité dans les tractations ayant fait fléchir le président du CESE.



La “Famille omarienne” où Amadou Bâ avait fait allégeance s’était également fortement impliquée dans ce retour en zone du maire de la commune de Boké Dialloubé. Il y avait, enfin, dans ce concert de suppliques déroulé sur ADD, les multiples appels du chef de l’Etat luimême. “Le président m’a beaucoup appelé ces derniers jours”, avait affirmé le président du CESE lors de la mobilisation marquant son retour dans les rangs.



En vérité, Abdoulaye Daouda Diallo a toujours joui d’une proximité sans conteste avec Macky Sall. “Chassé” de l’assemblée nationale où il occupait le perchoir, Macky Sall va causer, à son corps défendant, des misères à ADD. Il avalera des couleuvres au rez-dechaussée du services des Impôts et Domaines où se trouvait son bureau. Lui qui a revendiqué l’APR authentique face au candidat Amadou Bâ semble s’être bien éloigné de cette formation politique. Pourquoi? Et jusqu’à quand? Time will tell!

