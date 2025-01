"Silences brisés" : Un film choc sur l’avortement clandestin au Sénégal

Un nouveau film courageux met en lumière la réalité troublante de l’avortement clandestin au Sénégal, un sujet souvent passé sous silence, mais qui concerne des milliers de femmes chaque année. À travers des témoignages poignants et des récits empreints d’humanité, cette œuvre cinématographique aborde les conséquences sociales, médicales et psychologiques de cette pratique, dans un contexte où elle reste illégale et fortement stigmatisée.



Ce film invite à une réflexion profonde sur les droits des femmes, la santé publique et les tabous culturels qui entourent cette problématique, tout en appelant à une sensibilisation accrue et à un dialogue ouvert au sein de la société sénégalaise.