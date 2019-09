Sindia: Le maire demande l'implantation d'une brigade de gendarmerie après des séries de cambriolages Dépassé par les nombreux cas de vols et d'agressions dans sa commune, le maire de Sindia, Thierno Diagne invite les autorités à y implanter une brigade de gendarmerie, pour faire face au grand banditisme qui sévit dans la localité depuis un certains temps. Le dernier en date remonte dans la nuit du mercredi à jeudi, où des malfaiteurs ont attaqués une entreprise chinoise, emportant avec eux plus de 50 millions FCfa, une situation qui hante le sommeil de ces habitants de SIndia, localité située à 10 km de Mbour.

