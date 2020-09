Sinistre à Grand-Yoff : le Ministre Serigne Mbaye Thiam, au nom du Chef de l’Etat, a présenté ses condoléances à la famille de la victime Le Ministre Serigne Mbaye Thiam, au nom du Chef de l’Etat, s’est rendu à Grand-Yoff pour présenter ses condoléances à la famille de la victime. En marge de cette visite, en présence du Maire et ses collaborateurs, il a expliqué comment ces inondations, loin d’être un mal spécifique du Sénégal, touchent d’autres pays voisins…

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 15:28 | | 0 commentaire(s)|

Accompagné du préfet départemental de Dakar, du sous-préfet, du commissaire central, du Directeur de la gestion et prévention des inondations, mais aussi du DG de L’ONAS et ainsi que d’autres personnalités, Serigne Mbaye Thiam a exprimé sa compassion, expliquant comment la perte d’un fils, d’un proche appelé à assurer la relève et la descendance, peut-être lourde pour sa famille et ses proches.



Le Ministre a aussi tenu à souligner combien le Chef de l’Etat a prêté attention à cette situation difficile, leur donnant depuis Niamey, des directives pour cet élan de solidarité, mais certainement aussi avec le Directeur de la gestion et prévention des inondations, le DG de L’ONAS voir les réponses idoines à apporter à ce sinistre.



Une enveloppe a aussi été remise à la famille du défunt en guise soutien pour ces moments difficiles. La famille a exprimé ses remerciements à la délégation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos