Sit-in à la sphère de Diamniadio: Les agents de l’Etat fustigent les difficultés vécues depuis une année suite à leur déménagement

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019

Les travailleurs affectés à la sphère ministérielle de Diamniadio ont organisé un sit-in, ce lundi, pour dénoncer les conditions difficiles de travail. Ces travailleurs, évoquant le problème du transport à l’aller comme au retour, ont dénoncé les difficultés vécues depuis une année, suite à leur déménagement à Diamniadio.



« Nous quittons les bureaux à partir de 15 h, et on ne peut pas avoir le bus avant 17 heures. Et si nous quittons à 17 heures, on pourra avoir le bus à 18 heures pour arriver à la maison à 20 heures. Et pour se rendre à Diamniadio, il faut se réveiller à 6 heures du matin pour prendre le bus de 7 heures », a fustigé un des agents de l’Etat protestataires, Mamadou Konaté.



« Si on rate le bus de 7 heures, regrette-t-il, il faut attendre jusqu’à 09 h 30 pour arriver à 11 heures moins.» Suite à ce constat, ces travailleurs s’interrogent même quant à l’efficacité et la nécessité de travailler à Diamniadio. En plus des difficultés du transport et de la possibilité d’arriver au travail en retard, les travailleurs regrettent le manque d’eau et l’existence d’un seul restaurant sur les lieux.











Leral

