Sit-in après le meurtre de l’enseignant Alain Kali à Thiès: Le G7 prévoit une journée école morte dans tout le département

Plusieurs syndicats d’enseignants du département de Thiès ont décrété un débrayage, ce vendredi, et tenu un sit-in pour réclamer justice pour Alain Kali. Ce dernier a été mortellement poignardé le mardi 21 mai dernier, en fin d’après-midi, alors qu’il venait de dispenser des cours à l’Ecole élémentaire Keur Modou Ndiaye, près de Diassap, dans la région de Thiès. Devant l’Inspection d’académie de Thiès, les enseignants exigent que toute la lumière soit faite sur cette agression. Sirakhata Gueye et ses camarades comptent déposer une plainte contre X au nom du G7, renseigne Bes Bi.



Le Secrétaire général du Saems à Thiès, informe aussi qu’une souscription volontaire est organisée. Pour que chaque enseignant, selon les syndicats, apporte sa «contribution financière symbolique pour soutenir la famille de feu Kali». Les enseignants promettent de se mobiliser et de partir en Casamance pour accompagner leur collègue jusqu’à sa dernière demeure. Ce jour même est déclaré, journée école morte dans toute la région de Thiès.