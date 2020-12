Sit-in des travailleurs de l’hôpital régional de Ziguinchor : la tension palpable entre direction et ses employés C’est le désamour entre la direction du Centre Hospitalier Régional de Ziguinchor et les travailleurs. Ces derniers ont déterré la hache de guerre depuis la semaine passée. Après leur sit-in pour dénoncer le retard des salaires, les travailleurs affiliés à la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en ont observé un autre vendredi dans la matinée.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Arborant des brassards rouges, ces travailleurs de l’hôpital régional, sous la houlette du secrétaire général de la section Cnts, Siméon Faye, protestent contre la construction d’une nouvelle centrale d’oxygène à plus de 200 millions.



Siméon Faye et compagnie pensent que c’est aberrant de construire une telle unité alors que la situation financière de l’hôpital est critique. Selon les travailleurs, le centre hospitalier a un déficit financier.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos