Sit-in devant le ministère de l’Intérieur : l’opposition pose le premier acte

L’opposition regroupée autour du Front de résistance national (FRN) a annoncé hier son intention d’observer un sit-in le 4 septembre prochain devant le ministère de l’Intérieur. Elle vient de poser le premier acte.



Les responsables en charge de l’organisation, ont déposé ce mardi, une déclaration à la Préfecture de Dakar. «Nous avons saisi le Préfet de Dakar. Comme le prévoit la Constitution, il suffit simplement d’informer l’autorité administrative quand on a besoin d’organiser une manifestation. C’est chose faite. Nous venons de recevoir notre récépissé de dépôt », informe Assane Bâ, président du Comité d’organisation du Front.



Et d’ajouter sur Sud Fm : « Nous sommes dans les délais. Nous pensons que le 4 septembre l’opposition de façon générale, en tout cas celle regroupée autour du Front de résistance nationale sera à la place Washington (Ndrl : siège du ministère de l’Intérieur).»



Sur les motifs de ce sit-in, le responsable du Pds déclare : «c’est pour exiger du gouvernement de l’abandon de la loi scélérate sur le parrainage, exiger qu’on puisse mettre en place une autorité consensuelle pour l’organisation des élections libres et transparentes. Donc, nous récusons le ministre de l’Intérieur que Macky Sall veut imposer. Nous exigeons l’accès de l’opposition au fichier électorale et l’audite indépendante du fichier électorale. Jusqu’à ici nous ne savons pas ce qu’ils ont mis dans le fichier électoral. Parce qu’ils refusent à nos techniciens de voir ce qu’il y a dans le fichier. Or, l’article L48 du code électoral nous donne ce droit ».



« Après avoir protesté un peu partout et rendu visite à certains chefs religieux et les représentations diplomatiques, nous avons décidé de faire un corps à corps à le régime. Le sit-in du 4 septembre à la place Washington, est la suite de nos actions», ajoute-t-il.





