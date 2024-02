Site de stockage de nitrate d'ammonium : Moussala et les villages aux alentours, risquent de disparaître… Dans la région de Kédougou, notamment le village de Moussala, les populations sont assises à côté d'une bombe à retardement. En tout cas, tout laisse à le croire, avec l'existence d'un site de stockage de près de 1000 tonnes de nitrate d'ammonium, attribué à une compagnie sénégalaise de transport transatlantique. "Tribune"



Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024 à 10:28

D'ailleurs, un responsable de la compagnie qui à préférer garder l'anonymat, parle de site de transit pour les produits en partance au Mali et non de stockage. En tout cas, une chose est sûre, le nitrate d'ammonium est un produit chimique instable et une explosion peut survenir à tout moment.



Selon nos sources, le site se trouve dans le département de Saraya, à la commune de Bembou, dans le village de Moussala, sur la route nationale en partance vers le Mali. Si exactement c'est un site de stockage, qui ne se rappelle de l'explosion le 4 août 2020, au niveau du port de Beyrouth au Liban ? Un drame qui avait fait plus de 200 morts, causé par le nitrate d'ammonium, donc aujourd'hui, si 1000 tonnes de nitrate d'ammonium sont réellement stockées sur le site, Moussala et les villages aux alentours risquent de disparaître de la carte, en cas de catastrophe.



Et cette crainte est d'autant plus confirmée par le témoignage selon nos confrères de "L'Evidence", qu'un chauffeur de camion dit avoir livré sur le site de stockage de Moussala, une cargaison de produits chimiques.



Aujourd'hui même si au niveau local les autorités et certaines populations connaissent l'existence de cet entrepôt, mais ils ne semblent pas pour autant en mesurer de dire la gravité des produits qui sont stockés où qui transitent.



Une chose est sûre, le nitrate d'ammonium est un produit très dangereux, donc la sécurité, la santé et l’environnement des populations de Moussala, doivent être au-dessus de tout autre considération.



Le pire aussi dans cette histoire qui risque de devenir une tragédie, même si on ne le souhaite pas, sur le plan administratif, nos interlocuteurs soutiennent qu'ils n'ont pas eu écho de document d'autorisation pour le stockage de produits instables, comme le nitrate d'ammonium.



D'où cette question, que se passe-t-il réellement sur le site de Moussala ? Sans doute, nous reviendrons avec plus de détails, dans les jours à venir, avant que le pire ne se produise.



