Siteu : « Moi, le lutteur le plus fort de l’arène? Oui »

Vendredi 20 Avril 2018

C’est un Siteu très confiant qui s’est adressé à la presse, ce jeudi soir, à Diamagueune, en marge de son entraînement ouvert au public. Le sociétaire de l’école de lutte Lansar se considère comme le lutteur le plus fort de l’arène.



« Je suis un Lion et je ne recule jamais. Il (Gouye Gui) n’a pas plus de force que moi. D’ailleurs, aucun lutteur n’est plus fort que moi dans l’arène. Je suis le plus fort. On pense que Gouye Gui est plus physique, mais beaucoup se trompent. Je suis meilleur que lui sur tous les plans », a-t-il affirmé.



Interpellé sur la stratégie à tenir le jour de son duel avec son adversaire de Guédiawaye, Siteu se dévoile. »Je vais le mettre K.O s’il le faut », a-t-il prévenu, ajoutant tout de même que ce combat pourrait se terminer par la bagarre. « J’ai déjà la clé pour le battre », a-t-il conclu dans une folle ambiance.



Son combat contre Gouye Gui est prévu, le 29 avril prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

