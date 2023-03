Siteu tient sa promesse: Il offre une très belle maison à la mère de Fodé, son ami décédé...

Chose promise, chose due. Le lutteur Siteu a offert à la maman de son ami décédé Fodé une très belle maison. En effet, de son vivant, le rêve de Fodé était de bâtir un toit pour sa mère. Son ami Siteu vient de réaliser ce rêve. Les amis et proches du lutteur et de son défunt ami saluent cet acte et estiment que Siteu est un lutteur à soutenir et à encourager...