[Sitoë] « Adja nationale »: L'admirable parcours d'une journaliste révélée par le 7e art Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 15:56 | | 0 commentaire(s)| Keisha Khadija Dème communément appelée « Adja nationale » s'est illustrée ces dernières années dans le monde du cinéma dans lequel elle s'impose avec brio. La jeune dame diplômée de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication (ISSIC) est passée par le journalisme avant d'éclore grâce au cinéma. « Adja nationale » a été révélée par la série à succès diffusée pendant le ramadan « Adja ».

C’est une femme autonome, indépendante et résiliente qui a connu des hauts et des bas avant de pouvoir se frayer un chemin.



« J’ai fait le cinéma par accident», révèle-t-elle. Une entrée en scène bien réussie pour la Saint-Louisienne qui a conquis le cœur des Sénégalais dès ses premières apparitions.

Via « Sitöé » qui met en avant le leadership féminin, la jeune femme ambassadrice des grandes marques et organisations internationales telles que ONU Femmes, UNICEF, OIM et Banque Mondiale s’est confiée à cœur ouvert.



Entre divorce, chômage, mauvaises passes, découvrez comment Keisha Khadija Déme a réussi à se relever.





