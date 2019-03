Sitor Ndour : « le second mandat de Macky Sall doit être celui de Fatick » L’ancien Directeur du COUD a fait un vibrant plaidoyer pour la ville de Fatick au moment où Macky Sall entame un second mandat. Sitor Ndour a estimé que le « second mandat du Président Macky Sall doit être celui de Fatick ».

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019

Le responsable de l’APR à Fatick a souligné que la ville manque de presque tout. « Il faut une université à Fatick, des routes, il faut rénover le marché », a, entre autres, listé l’ancien patron des Centres des œuvres universitaires de Dakar sur la RFM. Selon lui, le Président Macky Sall devra également penser à promouvoir les responsables politiques de Fatick ». Surtout que, a-t-il soutenu, « Fatick est la seconde ville après Matam où il y a eu le plus de suffrages pour Macky Sall lors de l’élection présidentielle ».

