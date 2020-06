Situation Covid-19 au Sénégal : la barre des 50 décès franchie, Dakar trinque et l’armée revient à la rescousse Trois nouveaux cas de décès liés au coronavirus ont été annoncés, hier soir, Ces trois décès ont tous eu lieu dans la région de Dakar, respectivement dans les hôpitaux Principal, Aristide Le Dantec et Fann.

Les victimes sont trois hommes, âgés respectivement de 69 ans, 43 et 44 ans. Ce qui porte à 52, le nombre de personnes décédées du coronavirus.

Pour aider à gérer la situation, l’armée nationale va commencer à effectuer des tests à l’hôpital militaire de Ouakam.

Ainsi, après l’Institut Pasteur et l’Iressef du Pr Mboup, le Sénégal va disposer d’un troisième centre de tests des cas.



Le ministre des forces armées et le Cemga sont d’ailleurs attendus à l’hôpital de Ouakam ce mardi pour une visite des infrastructures.



La situation de la pandémie n’est pas reluisante à Dakar avec l’aggravement de la chaine de transmission dans la capitale, mais pire, tous les cas communautaires des dernières heures viennent de la capitale

