Situation à l’Office national de Formation professionnelle : La majorité du collège des délégués dément.

Depuis le début de l'année 2022, l'Office est confronté à un problème de budget et la question a été abordée dans la plus grande transparence. C'est ainsi qu'avec toute la responsabilité qui sied, le Collège des délégués a été informé au cours de plusieurs rencontres auxquelles la Direction Générale nous avait conviés.



La Direction Générale n'a jamais refusé de recevoir le collège des délégués. Sa porte est ouverte à tous et elle a toujours insisté sur la collégialité de ses délibérations .



L'amélioration des conditions de travail du personnel est une priorité de la Direction Générale, qui n'a pas hésité à se pencher sur la revalorisation des salaires jugés très faibles. C'est ainsi qu'un consultant a été recruté en 2021, afin de revoir la grille salariale mais l'initiative a été bloquée en pré conseil, au motif que l’Office n'avait pas les moyens financiers.



Nous admettons en tant que délégués que les conditions de travail au sein de l’Office, ne sont pas des meilleures. Cependant, nous confirmons que tous ces problèmes ont déjà été identifiés par la Direction Générale, les appels d’offre sont déjà lancés et attribués et leur exécution n’attend que la mise en place du budget.



Malgré les contraintes et l’absence de crédits, les salaires sont payés avec l'engagement et la détermination de la Direction générale, accompagnée par les autorités. A ce jour, il n’y a pas d’arriérés de salaire. Cependant, pour ce mois-ci, la Direction générale avait convié les délégués pour les informer des possibles retards mais l’absence de deux (2) délégués, a empêché cette rencontre.



Il est vrai qu’il y a un retard sur le paiement des salaires du mois, mais lors de la rencontre avec le personnel, ce mercredi 9 novembre 2022, le DG a informé qu’avec le concours des tutelles techniques et financières, un mandat de paiement datant du 2 novembre 2022, a été déposé au Trésor le 4 novembre 2022? pour l’approvisionnement du compte de dépôt de l’Office. Ce n'est qu'une question de jours puisque les salaires sont engagés et il ne reste qu’à les positionner.



Nous saluons les efforts de la Direction Générale et l'encourageons à les poursuivre mais aussi, appelons nos collègues à plus de collégialité afin de ne pas décevoir la confiance placée en nous.



Nous, la majorité, nous nous désolidarisons de la lettre que nos collègues ont initiée, sans nous y avoir associés.



A la diffusion de la lettre, le personnel a été convié à une réunion ce mercredi 9 novembre 2022, à 16h, par la Direction générale, pour rétablir la vérité et répondre aux préoccupations, avant d'annoncer des jours heureux, avec l'accompagnement des autorités mais visiblement, cela n'a pas suffi à nos deux collègues.



Cependant, nous ne désespérons pas qu'avec l'appui des nouvelles tutelles technique et financière et des Hautes Autorités, les choses reviendront à la normale, afin de mener à bien les missions régaliennes, dont les formations professionnelles destinées à nos cibles et ainsi, contribuer davantage au programme Xeyu Ndawgni.



Ont signé :

M. Alioune Guèye

M. Elhadji Mansour Boiro,

Mme Ndèye Maguette Wade