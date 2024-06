Situation alarmante à Linguère : Chaque année, plus de 800 jeunes filles abandonnent l’école EnQuete- Un Comité Départemental de Développement (CDD)a été organisé ce jeudi 20 juin à Linguère pour préparer les différents examens scolaires et professionnels, sous la direction du Préfet du département de Linguère, Mamadou Thiam, et avec la participation des autres acteurs de l’éducation. La question du décrochage scolaire a été débattue.

Le Préfet de Linguère a convoqué tous les acteurs de l’éducation du département pour une journée d’échange et de recommandations visant à améliorer l’organisation des examens scolaires et professionnels, notamment le Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et le Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM). Selon Mamadou Aliou Diallo, Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Linguère, les grandes lignes de cette rencontre concernaient les dispositifs mis en place pour le convoyage du matériel et des enseignants vers les différents centres d’examen



Lors de son intervention, Mamadou Aliou Diallo a révélé : “Nous avons noté à l’IEF de Linguère un gap de 79 candidats qui n’ont pas encore l’extrait de naissance.” Il a ajouté que des efforts sont en cours pour sensibiliser les parents d’élèves et pour obtenir ce document essentiel. Les autorités locales sont également sollicitées pour délivrer un certificat permettant la régularisation des situations au tribunal départemental. Ce processus nécessite l'implication active des parents d’élèves



Mamadou Aliou Diallo a également souligné un problème de scolarisation des garçons, dont les effectifs sont très faibles dans les salles de classe, majoritairement composées de filles. Malheureusement, le taux de décrochage scolaire est élevé chez les filles, en raison de mariages précoces et de la transhumance. Chaque année, plus de 800 jeunes filles abandonnent l’école dans le département



Des actions de sensibilisation sont en cours pour lutter contre cette déperdition scolaire, en particulier dans les zones rurales.



Pour cette année, l’IEF de Linguère enregistre 3 588 candidats au CFEE, dont 2 228 filles et 1 360 garçons. Pour le BFEM, on compte 2 376 candidats, dont 1 375 filles et 1 001 garçons. Depuis trois ans, l’IEF de Linguère obtient d'excellents résultats, se classant en tête au niveau régional. L’année dernière, le département affichait un taux de réussite de 83,75 %, bien au-dessus de la moyenne nationale et régionale. L’objectif final est de maintenir ce niveau de performance.



Les centres d’examen ont été choisis de manière à éviter les zones inondables et à garantir la sécurité des candidats face aux intempéries. Selon l’IEF de Linguère, cette organisation devrait réduire les difficultés rencontrées les années précédentes, notamment en ce qui concerne le convoyage du matériel et du personne.



En conclusion, les préparatifs pour les examens scolaires et professionnels à Linguère sont bien avancés, avec des mesures en place pour garantir une organisation optimale et une prise en charge adéquate des candidats.



